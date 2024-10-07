Сегодня в Октябрьском районе медаль общественного признания «Отец солдата» вручили Валерию Дорджиеву.

Награду передал глава РМО Басанг Убушаев. Дорджиев - отец военнослужащего, мужественно исполнившего свой воинский и гражданский долг. Его сын Василий Валерьевич погиб в ходе боевого задания на СВО на территории Запорожской области.

Семья Дорджиевых с 1986 года проживает в п.Мирный Октябрьского района. Они - многодетные родители. Вместе с супругой достойно воспитали троих детей. С детства приучали их к труду и любви к Родине. А дети Валерия Надяшевича, говорят односельчане, всегда отличались порядочностью, ответственностью, уважением к старшим.