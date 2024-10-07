Жительница Лаганского района лишилась более 1 миллиона рублей, приняв мошенников за представителей госорганов.

После этого местная жительница обратилась в районную полицию. Установлено, что в течение недели с женщиной в мессенджере под видом представителей государственных органов связывались мошенники.

Лжесотрудники под угрозой привлечения к уголовной ответственности за якобы спонсирование террористических организаций, убедили ее перевести на указанные ими счета 1 037 000 руб., из которых 537 000 были оформлены в кредит.

По данному факту следователем МО МВД России «Лаганский» возбуждено уголовное дело.