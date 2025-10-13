14 ноября, 18:37
 9 °C
95,1
81,13
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 ноября, 15:22
НовостиСобытие

Юные шахматисты из Калмыкии стали победителями детско-юношеского Первенства ЮФО.

Юные шахматисты из Калмыкии стали победителями детско-юношеского Первенства ЮФО.

Турнир прошел 13 ноября в формате блица.

В группе девочек до 11 лет Эльзята Левгеева (тренер Г.Г. Сангаджиев) завоевала золотую медаль. В группе мальчиков до 9 лет абсолютным чемпионом в шахматных композициях стал Аюка Бериков (тренер А.М. Тюлюмджиев). Они поднялись на высшую ступень пьедестала, завоевав первенство на главном турнире региона.

София Питинова заняла 5 место в шахматных композициях , 5 место в классических шахматах и 6 место в блице, получив право выступить в Первой лиге Первенства России.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия