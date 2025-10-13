Юные шахматисты из Калмыкии стали победителями детско-юношеского Первенства ЮФО.

Турнир прошел 13 ноября в формате блица.

В группе девочек до 11 лет Эльзята Левгеева (тренер Г.Г. Сангаджиев) завоевала золотую медаль. В группе мальчиков до 9 лет абсолютным чемпионом в шахматных композициях стал Аюка Бериков (тренер А.М. Тюлюмджиев). Они поднялись на высшую ступень пьедестала, завоевав первенство на главном турнире региона.

София Питинова заняла 5 место в шахматных композициях , 5 место в классических шахматах и 6 место в блице, получив право выступить в Первой лиге Первенства России.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК