В Лаганском районе возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего местного жителя по факту покушения на убийство.

По данным следствия, инцидент произошёл 26 октября в одном из подъездов многоквартирного дома. После конфликта с ранее незнакомой 35-летней женщиной подозреваемый нанёс ей ножевое ранение в область грудной клетки. Потерпевшая была своевременно госпитализирована, что предотвратило реализацию преступного умысла.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Официальный комментарий по делу предоставила и. о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Республике Калмыкия Ирина Бадмаева.

Фото и видео: Следком Калмыкии