14 ноября, 17:26
 9 °C
93,7
80,6
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 ноября, 12:19
НовостиСобытие

Росприроднадзор выявил серьёзные нарушения природоохранного законодательства у нефтяной компании в Республике Калмыкия.

Росприроднадзор выявил серьёзные нарушения природоохранного законодательства у нефтяной компании в Республике Калмыкия.

Загрязнение обнаружили сразу на пяти месторождениях: Курганном, Майли-Харанском, Надеждинском, Северо-Камышанском и Тенгутинском. Общая площадь составила 500 м². Размер причинённого экологического ущерба превысил 3,2 млн рублей.

Компания привлечена к административной ответственности и обязана устранить все нарушения. Росприроднадзор также направил требование о добровольном возмещении вреда. В случае неисполнения данного требования в установленные сроки ведомство обратится в суд для принудительного взыскания ущерба.

Фото: Росприроднадзор

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия