Росприроднадзор выявил серьёзные нарушения природоохранного законодательства у нефтяной компании в Республике Калмыкия.
Загрязнение обнаружили сразу на пяти месторождениях: Курганном, Майли-Харанском, Надеждинском, Северо-Камышанском и Тенгутинском. Общая площадь составила 500 м². Размер причинённого экологического ущерба превысил 3,2 млн рублей.
Компания привлечена к административной ответственности и обязана устранить все нарушения. Росприроднадзор также направил требование о добровольном возмещении вреда. В случае неисполнения данного требования в установленные сроки ведомство обратится в суд для принудительного взыскания ущерба.
Фото: Росприроднадзор