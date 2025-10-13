84 года назад вышло Постановление Комитета обороны СССР «О национальных войсковых соединениях».
Это послужило началом формирования в Калмыцкой АССР двух дивизий. В 1942 году они были объединены в 110-ю Калмыцкую кавалерийскую дивизию. Пяти тысячам бойцов, большая часть из которых были калмыки, предстояло оборонять участок протяженностью свыше 300 км. Первое крещение было страшным: силы противника превосходили во много раз. Тогда в донских степях погиб, защищая свою Родину, первый калмык – Герой Советского Союза Эрдни Деликов.
📼Подробнее в видеоматериале.