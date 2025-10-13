14 ноября, 17:31
14 ноября, 12:21
НовостиСобытие

Сегодня в Элисте стартует республиканская параспартакиада.

Её участники — ветераны специальной военной операции с тяжёлыми увечьями, а также взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья. В программе первого дня — соревнования по стрельбе из лука и плаванию. Во второй день пройдут состязания по армрестлингу, гиревому спорту, пауэрлифтингу, дартсу, настольному теннису, шашкам и национальной игре «альчики». В рамках мероприятия также запланированы фестиваль ГТО и семейная эстафета «Мама, папа и я — спортивная семья».

