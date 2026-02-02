Сегодня свое 96-летие празднует Тюрюмтя Саксонова.

Она родилась 3 февраля 1930 года. Ее детство прервала война, а в 1943 году семья была депортирована в Алтайский край. Там Тюрюмтя Дмитриевна начала трудовой путь.

В 1957 году семья вернулась на родину, в Сарпинский район. За многолетний добросовестный труд Тюрюмтя Саксонова награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и «Ветеран труда РФ», а также медалями Материнства.

Вместе с супругом она вырастила шестерых детей. Сегодня у нее 10 внуков и 7 правнуков. В день юбилея Тюрюмтю Дмитриевну поздравил депутат Элистинского городского собрания Бадма Дорджиев, вручив цветы и персональное поздравление от Президента России.

Фото и видео: Элистинское городское Собрание