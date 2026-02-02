️На участке федеральной трассы Р-22 «Каспий» из-за неблагоприятных погодных условий образовалась наледь и гололедица, что привело к затору.
Дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Водителям рекомендуется временно воздержаться от выезда на этот участок трассы, если в этом нет срочной необходимости. Тем, кто уже находится в пути, следует соблюдать предельную осторожность: снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких манёвров.
Также стоит быть готовым к значительному увеличению времени в пути и иметь при себе запас топлива, тёплую одежду, воду и заряженные средства связи. Работа по устранению гололёда и восстановлению движения продолжается.