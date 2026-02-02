3 февраля, 20:11
 -6 °C
90,72
76,98
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
3 февраля, 14:59
НовостиСобытие

️На участке федеральной трассы Р-22 «Каспий» из-за неблагоприятных погодных условий образовалась наледь и гололедица, что привело к затору.

️На участке федеральной трассы Р-22 «Каспий» из-за неблагоприятных погодных условий образовалась наледь и гололедица, что привело к затору.

Дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Водителям рекомендуется временно воздержаться от выезда на этот участок трассы, если в этом нет срочной необходимости. Тем, кто уже находится в пути, следует соблюдать предельную осторожность: снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких манёвров.

Также стоит быть готовым к значительному увеличению времени в пути и иметь при себе запас топлива, тёплую одежду, воду и заряженные средства связи. Работа по устранению гололёда и восстановлению движения продолжается.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия