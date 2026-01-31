2 февраля, 21:15
2 февраля, 16:08
НовостиСобытие

Сегодня стартует ежегодная Всероссийская благотворительная акция «Тепло для героя» партии «Единая Россия».

Акция пройдет в преддверии Дня защитника Отечества. Ее цель — поддержать бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, членов их семей, а также тех, кто проходит медицинскую реабилитацию в военных госпиталях.

Принять участие в благотворительной акции может любой желающий до 23 февраля. Для этого необходимо передать гуманитарную помощь или письма с теплыми пожеланиями для военных в филиал Государственного фонда «Защитники Отечества».

