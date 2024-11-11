13 ноября, 12:13
 4 °C
104,25
97,96
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 ноября, 09:11
НовостиСобытие

Сегодня Международный день слепых

Сегодня Международный день слепых

В Калмыкии более 200 незрячих детей. Многие из них обучаются в специализированных школах Астрахани, Волгограда, Кисловодска, другие учатся в местных школах, где педагоги стараются создать для них необходимые условия.

Наталья Гадеева - тифлопедагог, учитель начальных классов Малодербетовской гимназии является автором калмыцкого национального шрифта Брайля. Благодаря этому проекту, ребята могут читать отрывки из эпоса «Джангар», калмыцкие сказки, гимн Калмыкии и многие другие произведения из школьной программы.

В республике предстоит еще многое сделать для того, чтобы жители с нарушением зрения могли комфортно проживать здесь и без проблем трудоустраиваться на работу.

Сегодня активистами общества слепых проводятся мероприятия, посвящённые самым разным аспектам жизни и быта незрячих - об интеграции в общество, успехах, достижениях, нуждах и проблемах.

Фото: Малодербетовское РМО

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия