Сегодня Международный день слепых

В Калмыкии более 200 незрячих детей. Многие из них обучаются в специализированных школах Астрахани, Волгограда, Кисловодска, другие учатся в местных школах, где педагоги стараются создать для них необходимые условия.

Наталья Гадеева - тифлопедагог, учитель начальных классов Малодербетовской гимназии является автором калмыцкого национального шрифта Брайля. Благодаря этому проекту, ребята могут читать отрывки из эпоса «Джангар», калмыцкие сказки, гимн Калмыкии и многие другие произведения из школьной программы.

В республике предстоит еще многое сделать для того, чтобы жители с нарушением зрения могли комфортно проживать здесь и без проблем трудоустраиваться на работу.

Сегодня активистами общества слепых проводятся мероприятия, посвящённые самым разным аспектам жизни и быта незрячих - об интеграции в общество, успехах, достижениях, нуждах и проблемах.

Фото: Малодербетовское РМО