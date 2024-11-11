За минувшие сутки задержаны двое граждан, находившихся в федеральном розыске

Сотрудниками уголовного розыска МВД по РК в результате отработки оперативной информации был задержан 36-летний элистинец. Установлено, что мужчина находится в федеральном розыске как самовольно оставивший место службы. Инициатор розыска оповещен в установленном порядке.

В Яшкульском районе полицейскими задержан 22-летний житель Ростовской области, находящийся в федеральном розыске как фигурант уголовного дела, возбужденного по статье ответственности за мошенничество. Мужчина передан инициатору розыска – ОМВД России по Лиманскому району Астраханской области.