Кто не успел, тот опоздал

В эти дни министерство по земельным и имущественным отношениям Калмыкии проводит комплекс мер. Они направлены на взыскание просроченной задолженности по договорам аренды республиканского имущества, в том числе земельных участков.

Одна из основных причин задолженности – нарушение арендаторами платежной дисциплины. Когда более двух раз истекает срок платежа, министерство в судебном порядке идет на расторжение невыполненных договоров. Даже в том случае, когда арендатор вдруг объявляется с желанием погасить долг.

К примеру, в этом году суд первой инстанции в подобном иске отказал, так как арендатор оплатил всю сумму задолженности. Но, с подачей апелляции, решение суда было отменено, исковые требования, согласно пункта 3 статьи 619 Гражданского кодекса РФ, удовлетворены.

Своевременное внесение платы избавляет арендатора от лишних хлопот.

Фото: Правительство Республики Калмыкия