13 ноября, 14:50
 5 °C
104,25
97,96
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 ноября, 11:44
Новости

Кто не успел, тот опоздал

Кто не успел, тот опоздал

В эти дни министерство по земельным и имущественным отношениям Калмыкии проводит комплекс мер. Они направлены на взыскание просроченной задолженности по договорам аренды республиканского имущества, в том числе земельных участков.

Одна из основных причин задолженности – нарушение арендаторами платежной дисциплины. Когда более двух раз истекает срок платежа, министерство в судебном порядке идет на расторжение невыполненных договоров. Даже в том случае, когда арендатор вдруг объявляется с желанием погасить долг.

К примеру, в этом году суд первой инстанции в подобном иске отказал, так как арендатор оплатил всю сумму задолженности. Но, с подачей апелляции, решение суда было отменено, исковые требования, согласно пункта 3 статьи 619 Гражданского кодекса РФ, удовлетворены.

Своевременное внесение платы избавляет арендатора от лишних хлопот.

Фото: Правительство Республики Калмыкия

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия