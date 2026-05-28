В Сарпинском районе задержали мужчину за угрозы убийством

Местный житель подозревается в нанесении телесных повреждений знакомой и высказывании угроз лишения жизни. Конфликт произошёл в частном домовладении: злоумышленник ударил 52-летнюю женщину в область лица, после чего принялся душить её и угрожать расправой. Пострадавшая обратилась к участковому, а задержанный сознался в содеянном. Женщину направили на судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести травм. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: МВД Калмыкии