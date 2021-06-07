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30 июня, 10:48
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Сегодня – Международный день астероида

Сегодня – Международный день астероида

30 июня выбрано неслучайно - 113 лет назад, в этот день на Землю обрушился Тунгусский метеорит. Взрыв от столкновения был слышен за 800 километров, а волна повалила все деревья в радиусе 2 000 квадратных километров.

Примечательно, что в честь Калмыкии назван один из астероидов главного пояса. Он был открыт советским астрономом Николаем Черных в Крымской обсерватории в 1977 году. А его супруга, Людмила Черных одному из обнаруженных ею астероидов дала имя знаменитого калмыцкого поэта Давида Кугультинова.

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