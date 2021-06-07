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30 июня, 10:05
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Сегодня состоится прямая линия с Владимиром Путиным

Сегодня состоится прямая линия с Владимиром Путиным

В 12:00 в эфире шести федеральных телеканалов и трёх радиостанций, в числе которых «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны. Задать вопрос может каждый – для этого есть специально приложение «Москва-Путину», которое позволит выйти на видеосвязь прямо во время эфира.

Также вопросы можно задать через интернет, смс и социальные сети.  В связи со специальным программированием мы выйдем в эфир на канале «Россия 24» в 17.30 и вечером в 21.05. 

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