Сегодня состоится прямая линия с Владимиром Путиным

В 12:00 в эфире шести федеральных телеканалов и трёх радиостанций, в числе которых «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны. Задать вопрос может каждый – для этого есть специально приложение «Москва-Путину», которое позволит выйти на видеосвязь прямо во время эфира.

Также вопросы можно задать через интернет, смс и социальные сети. В связи со специальным программированием мы выйдем в эфир на канале «Россия 24» в 17.30 и вечером в 21.05.