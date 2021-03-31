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19 апреля, 10:03
НовостиСобытиеЭкология

Сегодня День подснежника

Сегодня День подснежника

Отмечают его во всем мире. А в Калмыкии вместе с нежным растением распускают свои маленькие бутоны первые тюльпаны. 

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 Напомним, что уже на этой неделе состоится самое ожидаемое весеннее событие – Фестиваль тюльпанов. Место уже определили – это территория экостоянки Шатта в Целинном районе. Добраться можно будет не только на такси или личном автомобиле, но и с помощью организованных автобусов. Полным ходом идет подготовка к этому яркому событию. На платформе инстаграм появился официальный аккаунт этого грандиозного мероприятия. А мы, в свою очередь, призываем к бережному отношению к цветам.

 

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