Сегодня День подснежника

Отмечают его во всем мире. А в Калмыкии вместе с нежным растением распускают свои маленькие бутоны первые тюльпаны.

Напомним, что уже на этой неделе состоится самое ожидаемое весеннее событие – Фестиваль тюльпанов. Место уже определили – это территория экостоянки Шатта в Целинном районе. Добраться можно будет не только на такси или личном автомобиле, но и с помощью организованных автобусов. Полным ходом идет подготовка к этому яркому событию. На платформе инстаграм появился официальный аккаунт этого грандиозного мероприятия. А мы, в свою очередь, призываем к бережному отношению к цветам.