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19 апреля, 11:13
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Сегодня Всемирный день велосипеда

Сегодня Всемирный день велосипеда

Первая модель этого, самого экологически чистого вида транспорта, была создана ещё в 1817 году, немецким профессором бароном Карлом фон Дрезом. С того момента, велосипеды постоянно совершенствовались. На сегодня – этот вид транспорта очень популярен в столице. На улицах города всё чаще можно заметить тех, кто предпочитает автомобилям лёгкий двухколёсный транспорт. 

 Немалым спросом у элистинцев пользуются и велопрокаты, особенно у детей и подростков. А с наступлением тёплой погоды, их становится только больше. 

 

 

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