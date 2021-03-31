Сегодня Всемирный день велосипеда

Первая модель этого, самого экологически чистого вида транспорта, была создана ещё в 1817 году, немецким профессором бароном Карлом фон Дрезом. С того момента, велосипеды постоянно совершенствовались. На сегодня – этот вид транспорта очень популярен в столице. На улицах города всё чаще можно заметить тех, кто предпочитает автомобилям лёгкий двухколёсный транспорт.

Немалым спросом у элистинцев пользуются и велопрокаты, особенно у детей и подростков. А с наступлением тёплой погоды, их становится только больше.