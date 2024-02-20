Сегодня день Международный день родного языка

С этой памятной датой жителей Калмыкии поздравил министр просвещения России Сергей Кравцов

В нем говорится, «Одно из самых главных богатств нашей великой Родины – языковое и культурное наследие многочисленных народов, населяющих ее. Родные языки и диалекты, бережно хранимые в каждом уголке страны, становятся ключом к пониманию наших общих традиций.

📚 Выражаю признательность всем, кто занимается развитием и популяризацией родных языков: филологам, культурологам, историкам, воспитателям и, конечно, учителям. Благодаря вам поддерживается важнейшая связь между поколениями, сохраняется языковое многообразие нашей страны. Именно через уважение к языку вы прививаете молодежи любовь к своей большой и малой родине.

Сегодня в 43 регионах созданы возможности для изучения родных языков уже в детских садах, а в школах по всей стране более 3 миллионов ребят изучают свыше 70 родных языков. Для этого разработаны специальные программы, учебники и методические материалы, которые регулярно обновляются. Все ярче проходит профессиональный конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы». На нем педагоги делятся актуальными наработками, рассказывают о том, как привлекают ребят к внеурочным мероприятиям, прививая интерес к родным языкам», говорится в поздравлении Кравцова.

Фото: Минпросвещения России