Минобрнауки Калмыкии распространило сообщение, что до Республики дошла волна записей в мессенджерах и социальных сетях с угрозами терактов в школах и детских садах

«Данная информация подготовлена иностранными спецслужбами и направлена на дестабилизацию обстановки в российском обществе и распространение паники.

На фотографиях изображено охолощенное оружие, взятое из интернета, которые находят поисковые запросы.

Так, аналогичные сообщения получили и другие регионы нашей страны, там они были признаны фейками. Такой же фейковый характер носит и информация, касающаяся образовательных учреждений степного региона.

Полиция Калмыкии держит на контроле все случаи угроз, работает над поддержанием безопасности на территории республики. Особое внимание уделено социальным учреждениям, объектам энергетической инфраструктуры, местам массового скопления людей.

Призываем вас сохранять спокойствие, не поддаваться панике, не нагнетать и не распространять недостоверную информацию. Будьте бдительны и доверяйте только сообщениям из официальных источников», говорится в сообщении образовательного ведомства.