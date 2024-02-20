Элистинец, подозреваемый в умышленном причинении вреда здоровью женщины задержан

В ночное время на ул.Пюрбеева г.Элисты полицейским патрульно-постовой службы полиции, осуществлявшим охрану общественного порядка, поступила информация о том, что женщине необходима помощь.

В процессе разбирательства установлено, что в ходе конфликта неизвестный мужчина нанес потерпевшей телесные повреждения, в результате чего она была доставлена в медицинское учреждение.

Подозреваемым оказался 46-летний житель Элисты.

Сейчас дознавателем проводятся необходимые процессуальные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).