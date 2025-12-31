28 января, 18:29
28 января, 15:09
️В Калмыкии выявили нарушения в организации ритуальных услуг местной администрацией.

Прокуратура Юстинского района установила, что муниципалитет не обеспечивал транспортировку тел умерших в судебно-экспертное учреждение, перекладывая эту обязанность и расходы на родственников.

По иску надзорного ведомства суд обязал администрацию организовать данную услугу. В настоящее время для выполнения решения суда органами местного самоуправления приобретён специализированный катафалк.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмык

