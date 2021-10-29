С сегодняшнего дня истекает срок уплаты имущественных налогов

Собственники недвижимости, земельных участков и транспортных средств получили налоговые уведомления по почте или в личные кабинеты налогоплательщика.

Оплатить налоги можно любым способом: через отделения банков и их терминалы, почтовые отделения или воспользоваться электронными сервисами сайта Федеральной налоговой службы.

После 1 декабря за каждый день просрочки будет начисляться пеня. Злостных неплательщиков ждет принудительное взыскание, арест имущества, запрет на вылет из страны и списание денег с банковских счетов.