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1 декабря, 19:19
НовостиГосударство

С сегодняшнего дня истекает срок уплаты имущественных налогов

С сегодняшнего дня истекает срок уплаты имущественных налогов

Собственники недвижимости, земельных участков и транспортных средств получили налоговые уведомления по почте или в личные кабинеты налогоплательщика.

Оплатить налоги можно любым способом: через отделения банков и их терминалы, почтовые отделения или воспользоваться электронными сервисами сайта Федеральной налоговой службы.

После 1 декабря за каждый день просрочки будет начисляться пеня. Злостных неплательщиков ждет принудительное взыскание, арест имущества, запрет на вылет из страны и списание денег с банковских счетов.

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