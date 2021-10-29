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1 декабря, 18:34
НовостиГород

Столичная Прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства в сфере обеспечения транспортной безопасности

Столичная Прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства в сфере обеспечения транспортной безопасности

Как сообщают в надзорном ведомстве, в Калмавтовокзале не в полной мере соблюдаются эти требования. В частности, там не сформировано подразделение работников транспортной безопасности, которые должны быть оснащены средствами видеонаблюдения и досмотра.

Из 47 транспортных средств всеми необходимыми средствами безопасности оснащены только 32. При этом 7 автобусов марки «Лиаз» находятся в ремонте, будучи неисправными.

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