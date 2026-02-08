Рифат Сабитов: «Трансформация рынка труда формирует новые профессии и закладывает основу цифрового суверенитета страны»

В Общественной палате РФ состоялся круглый стол на тему «Все меняется: новые кадры для цифровой реальности». Участники встречи обсудили новые профессии в сфере цифры и медиа, изменения на рынке труда, развитие собственных цифровых решений и снижение иностранного влияния, кадровый дефицит в отрасли и то, какие навыки, профессии и онлайн-платформы будут востребованы в 2026 году.

Мероприятие открыл председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов. В своем вступительном слове спикер отметил, что трансформация рынка труда формирует новые профессии и закладывает основу цифрового суверенитета страны через людей и их компетенции, при этом очень важна подготовка кадров для разных отраслей экономики, поскольку сегодня цифровизация проникает во все направления деятельности человека, и важно готовить специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ), так как он активно входит в нашу жизнь.

Продолжая тему рынка труда, Рифат Сабитов подчеркнул, что цифровые инструменты деловой коммуникации и переход на отечественные решения стали вопросом надежности, безопасности данных и устойчивости ключевых рабочих процессов, а не формального импортозамещения:

«Уже многое в этом направлении сделано. Нам удалось принудить зарубежные платформы, которые желают работать на нашей территории, работать по российским законам. Большой вопрос вызывали аналитические структуры, которые собирали информацию как о конкретных гражданах, их предпочтениях, так и о предприятиях. В связи с этим был принят закон, ограничивающий работу подобных структур», — отметил Рифат Сабитов.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов подчеркнул, что Россия обладает серьезным экономическим и технологическим потенциалом и уже сегодня входит в список самых развитых в цифровом отношении стран.

В ходе круглого стола эксперты отметили, что 2025 год стал завершающим этапом доминирования иностранных мессенджеров, которые закрепились как массовые платформы, также участники дискуссии подчеркнули значимость появления национального мессенджера MAX как элемента формирования суверенной цифровой экосистемы.