Рифат Сабитов: «Мах становится частью повседневной цифровой жизни»

Аудитория мессенджера MAX в августе 2025 года превысила 32 млн уникальных пользователей в месяц, а среднесуточный охват составил около 7 млн человек.

По данным Mediascope, с 1 по 16 сентября дневная аудитория Max достигала 13,7 млн пользователей, а в отдельные дни поднималась до 16,4 млн. Общий охват за этот период составил 34,5 млн человек. Об этом сообщает канал Минцифры России в мессенджере Мах.

Эксперты отмечают, что приложение установлено у значительной части пользователей, однако его функционал пока используется ограниченно. Несмотря на это, прогнозируется, что к концу 2025 года аудитория MAX может вырасти на 15−25%, чему будет способствовать постепенное расширение сервисов и интеграций.

По оценке специалистов, объем рекламы в мессенджере Max по итогам года может составить 500−600 млн руб. При этом ожидается, что в 2026 году среднесуточная аудитория площадки достигнет не менее 20% населения страны.

Аналитики считают, что часть пользователей других социальных сервисов постепенно перетечет в MAX. Это позволит приложению укрепить позиции на рынке, где аудитория распределяется в условиях растущей конкуренции и перераспределения рекламных бюджетов

Комментируя эту новость, председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, зампред Общественного совета при Минцифры России, заместитель Генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов подчеркнул:

«Статистика показывает, что МАХ не просто привлекает пользователей, но и обеспечивает их регулярную активность. Люди возвращаются в приложение ежедневно. То есть сервис становится частью их повседневной цифровой жизни».

Также примечательно, что МАХ быстро стал интересен рекламодателям.

«Это можно считать индикатором доверия со стороны рынка, и в долгосрочной перспективе это станет драйвером развития всей экосистемы вокруг мессенджера», — отметил Рифат Сабитов.

Фото: ГТРК "Дон-ТР"