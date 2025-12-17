Рифат Сабитов: «Переход в кратчайшие сроки на отечественные программные продукты – наша победа»

Состоялось итоговое заседание Общественного совета при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Участники подвели итоги работы профильных комиссий, обсудили развитие цифровой инфраструктуры, меры противодействия мошенничеству и фейковой информации, вопросы кибербезопасности, внедрение отечественных цифровых сервисов, а также перспективы регулирования искусственного интеллекта и поддержки участников СВО.

Заместитель генерального директора ВГТРК — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, член комиссии по защите российских традиционных ценностей, зампред Общественного совета при Минцифры России Рифат Сабитов отметил огромную работу, которую ведет министерство по обеспечению технологического суверенитета.

«Это особенно важно для функционирования и развития телерадиовещательной отрасли, которая, к сожалению, оказалась очень зависима от зарубежного оборудования, иностранного ПО. А ведь это стратегически важная в условиях информационной войны отрасль традиционных СМИ, которые предоставляют гражданам оперативную, объективную и своевременную информацию, качественный контент. И то, что мы смогли в кратчайшие сроки активно перестроиться на нашу продукцию, программные и технологические решения, обеспечить бесперебойное и качественное вещание — наша победа», — подчеркнул Рифат Сабитов.

Председатель Общественного совета при Минцифры России, руководитель АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский сообщил о результатах работы совета за отчетный период. По его словам, план работы профильной комиссии на 2025 год выполнен на 76%, что близко к целевым показателям. Он также подчеркнул рост осведомленности граждан о деятельности министерства.

«Сегодня 75% респондентов заявляют, что знают о работе Минцифры, а доля тех, кто активно интересуется деятельностью ведомства, выросла до 30%», — отметил Алексей Гореславский.

О работе с ветеранским сообществом рассказал представитель АНО «Центр мониторинга развития промышленности» Глеб Шагун. Он напомнил, что по инициативе Общественного совета была создана рабочая группа по поддержке ветеранов СВО. Ее задача — выстроить системное взаимодействие с профильными НКО и помочь в трудоустройстве, дополнительном обучении, переквалификации и реализации творческих инициатив. Планируется, что активная работа группы начнется с января.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил о готовности ведомства сформировать комплексную программу обучения участников СВО цифровым специальностям.

Речь шла и о развитии национального мессенджера MAX. Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов отметил, что сервис уже используется для предъявления цифровых документов в виде QR-кода. За месяц было сформировано 520 тысяч цифровых ID, которые позволяют подтверждать возраст, статус многодетной семьи и другие данные.

В ходе заседания работа Рифата Сабитова в составе Общественного совета Минцифры была отмечена Благодарственным письмом Общественной палаты РФ за вклад в развитие института общественного контроля.

Фото: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ