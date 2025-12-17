18 декабря, 15:16
 1 °C
94,15
80,38
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 декабря, 12:10
НовостиСобытие

В элистинской школе №21 открыли Парту Героя в память об Арслане Арошанове.

В элистинской школе №21 открыли Парту Героя в память об Арслане Арошанове.

Он родился 3 декабря 1979 года в многодетной семье. Окончил эту школу в 1997 году. После призыва на срочную службу участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, где был награждён медалью «За отвагу». Он также активно занимался спортом, был чемпионом города и республики по волейболу.

В память о герое в школе проходит турнир по волейболу среди мужских команд школ города.

Фото: Город Элиста

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия