В элистинской школе №21 открыли Парту Героя в память об Арслане Арошанове.

Он родился 3 декабря 1979 года в многодетной семье. Окончил эту школу в 1997 году. После призыва на срочную службу участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, где был награждён медалью «За отвагу». Он также активно занимался спортом, был чемпионом города и республики по волейболу.

В память о герое в школе проходит турнир по волейболу среди мужских команд школ города.

Фото: Город Элиста