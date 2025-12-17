В Элисте отец подозревается в вовлечении сына-подростка в распространение наркотиков
Следственным отделом по городу Элиста возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в вовлечении своего 17-летнего сына в совершение особо тяжких преступлений — незаконного сбыта наркотических средств путём размещения «закладок» на территории Элисты.
По версии следствия, отец систематически склонял подростка к участию в наркопреступлениях. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела и сбора доказательств.
Фото: Следком Калмыкии