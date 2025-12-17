В Черноземельском районе осуждён бывший директор МУП «Ставропольский».

Он признан виновным в присвоении денежных средств в крупном размере.

Установлено, что в июле–августе 2020 года обвиняемый присвоил 850 тысяч рублей, полученных за реализацию поголовья овец. Деньги не были внесены в кассу предприятия, а были израсходованы по его личному усмотрению.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Суд, с учётом позиции гособвинения, приговорил бывшего директора к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запрещено занимать должности, связанные с управленческими и хозяйственными функциями в госорганах и органах местного самоуправления, сроком на четыре года.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия