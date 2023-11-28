Прокуратура г.Элисты проводит проверку законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

В связи с многочисленными обращениями граждан, публикациями в средствах массовой информации и социальных сетях о неблагоприятной обстановке на территории города, связанной с захламлением контейнерных площадок ТКО, возникновением стихийных навалов отходов, нарушениями графика вывоза отходов прокуратурой Элисты организована проверка исполнения законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

В настоящее время разработан план по обследованию всех контейнерных площадок (мест) сбора как твердых коммунальных отходов, так и крупногабаритного мусора, расположенных на территории города Элисты, на предмет соблюдения графика вывоза твердых коммунальных отходов со стороны регионального оператора, а также их соответствия санитарно – эпидемиологическому законодательству и правилам благоустройства города.

К настоящему времени обследованы места сбора мусора, находящиеся на 12 улицах и микрорайонов. По выявленным нарушениям приняты меры прокурорского реагирования в отношении руководителей управляющих компаний ООО УК «Новые люди», ООО «101 квартал», ООО УК «Наш город», ООО «Управдом», начальника транспортно-технической службы вывоза отходов производства и потребления регоператора - ООО «СпецАвтоХозяйство».

️Проверка исполнения законодательства об отходах производства и потребления прокуратурой города продолжается.

По результатам проверки будет дана оценка также работе в указанной сфере органа местного самоуправления.