Жители Калмыкии в ожидании национального праздника «Зул»

Традиционно астролог центрального хурула Санан гелюнг готовит буддийский прогноз для всех зодиакальных знаков. Что ждет в предстоящем году жителей региона? Об этом мы будем рассказывать с сегодняшнего дня зрителям утренних вестей совместно с медиахолдингом Бумба.

По словам астролога Центрального Хурула Санан Гелюнга, для тех, кто родился в год мыши – стоит обратить внимание на свое здоровье. Особенно с хроническими заболеваниями. Пожилым - необходимо опасаться жары. Но, что касается финансов, то этот год обещает быть благоприятным.