Сегодня в Элисте состоялось торжественное совещание, посвящённое 30-летию избирательной системы страны

В нем приняли участие представители ЦИКа России, администрации Главы Калмыкии, члены регионального парламента, общественной палаты. Лучших сотрудников избирательных комиссий наградили почетными знаками, вручили благодарственные письма. В рамках совещания также подвели итоги прошедшей избирательной кампании по выборам депутатов Народного хурала Республики 7 созыва.

По словам члена центральной избирательной комиссии России Антона Лопатина, прошедшие выборы в Калмыкии прошли на высоком уровне. И теперь в преддверии выборов Президента России и республики перед избиркомом стоят новые задачи и цели.