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29 ноября, 13:42
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Сегодня в Элисте состоялось торжественное совещание, посвящённое 30-летию избирательной системы страны

Сегодня в Элисте состоялось торжественное совещание, посвящённое 30-летию избирательной системы страны

В нем приняли участие представители ЦИКа России, администрации Главы Калмыкии, члены регионального парламента, общественной палаты. Лучших сотрудников избирательных комиссий наградили почетными знаками, вручили благодарственные письма. В рамках совещания также подвели итоги прошедшей избирательной кампании по выборам депутатов Народного хурала Республики 7 созыва.

По словам члена центральной избирательной комиссии России Антона Лопатина, прошедшие выборы в Калмыкии прошли на высоком уровне. И теперь в преддверии выборов Президента России и республики перед избиркомом стоят новые задачи и цели.

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