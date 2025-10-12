13 ноября, 20:16
 11 °C
93,7
80,6
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 ноября, 17:03
НовостиСобытие

Прокуратура Черноземельского района выявила нарушения ветеринарного законодательства в деятельности двух сельхозтоваропроизводителей.

Прокуратура Черноземельского района выявила нарушения ветеринарного законодательства в деятельности двух сельхозтоваропроизводителей.

Проверка установила, что главы хозяйств не заключали договоры на платные ветеринарные услуги и не проводили обязательные профилактические мероприятия (лабораторные исследования на бруцеллез и инфекционный эпидидимит, а также вакцинацию против ящура и оспы овец). По результатам проверки индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия