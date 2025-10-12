Прокуратура Черноземельского района выявила нарушения ветеринарного законодательства в деятельности двух сельхозтоваропроизводителей.

Проверка установила, что главы хозяйств не заключали договоры на платные ветеринарные услуги и не проводили обязательные профилактические мероприятия (лабораторные исследования на бруцеллез и инфекционный эпидидимит, а также вакцинацию против ящура и оспы овец). По результатам проверки индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.