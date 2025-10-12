Жители Калмыкии сдали более 52 тысяч монет в ходе осеннего этапа акции «Монетная неделя».

Общая сумма составила свыше 170 тысяч рублей. В регионе работали семь отделений банков и крупные магазины, принимавшие мелочь. Чаще всего калмыцкие жители приносили десятирублёвые монеты — около 11 тысяч штук. Наибольшую активность проявили элистинцы.

Акция позволяет бесплатно обменять монеты на купюры или перевести средства на счёт. Это помогает вернуть мелочь в оборот и сократить затраты на чеканку новых денег.