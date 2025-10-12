13 ноября, 14:53
13 ноября, 11:00
НовостиСобытие

Актриса из Калмыкии прошла отбор на обучение проекта Союза театральных деятелей.

В декабре Эльза Сельвина станет слушательницей Международной образовательной лаборатории-резиденции «Творческий практикум. Звенигород» СТД РФ. Актрису театра кукол «Джангар» ждет образовательный интенсив по актерскому мастерству, импровизации, сценическому движению, современной хореографии и ритмике под руководством педагогов Настасьи Чуйковой-Любарской, Ильи Оши и Анны Августиновой. Отбор прошли 40 артистов из регионов России, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Турции, Италии, Иордании, Армении.

Фото: Союз театральных деятелей России

