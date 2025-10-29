Председатель СК России взял на контроль дело о расселении аварийного дома в Элисте.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Республике Калмыкия Константину Антохову представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав жильцов аварийного дома.

В социальных сетях размещено обращение жильцов одного из многоквартирных домов города Элисты, признанного аварийным. Они указывают на непригодность здания для проживания. Отмечается также, что расселение до сих пор не произведено.

Следственными органами СК по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).