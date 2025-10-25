Председатель СК России Александр Бастрыкин поздравил с днем рождения генерального директора ВГТРК Олега Добродеева

В нем говорится: «Выдающийся российский журналист и медиаменеджер Олег Борисович Добродеев возглавляет одну из ключевых медиаструктур страны – Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию. Его многолетний опыт и глубокое понимание профессии позволяют грамотно и эффективно выстраивать работу крупнейшего медиаресурса России. Коллектив ВГТРК под его началом занимает лидирующие позиции в освещении ключевых событий в стране и в мире.

За годы своей деятельности Олег Борисович внес огромный вклад в развитие и модернизацию отечественного телевидения, внедрение современных технологий производства телепередач и трансформацию системы телевещания России в условиях цифровизации. Безграничная созидательная энергия Олега Борисовича, стратегическое видение и преданность делу лежат в основе его огромного авторитета в профессиональной среде.

Следственный комитет России эффективно сотрудничает с ВГТРК, что позволяет оперативно и достоверно освещать деятельность ведомства. На протяжении многих лет мы успешно реализуем значимые совместные проекты, направленные на профилактику преступности, позволяющие общественности узнавать о следственной работе, а также формировать верные нравственные ориентиры у подрастающего поколения», говорится в поздравлении главы СК России Александра Бастрыкина.

Фото: Следком