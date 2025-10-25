28 октября, 11:51
В Лаганской районной больнице в рамках федерального проекта «Здоровое будущее» открылся специализированный кабинет для обучения навыкам первой помощи.

Новое пространство оснащено современным оборудованием и тренажерами для отработки практических умений. В день открытия стартовал интенсивный курс «Готов к санитарной обороне» (ГСО), предназначенный для разных возрастных групп — от школьников до взрослых жителей. Программа включает освоение базовых навыков спасения жизни, действий при травмах, ожогах, кровотечениях и других неотложных состояниях.

На церемонии присутствовали глава Лаганского района Юрий Когаев, главный врач больницы Николай Шарапов и главный специалист по первой помощи Минздрава Калмыкии Санал Манджиев.

Фото: Минздрав Калмыкии

