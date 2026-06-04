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5 июня, 13:50
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Председатель Правительства Калмыкии Гиляна Босхомджиева посетила презентацию результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России

Руководитель АСИ Светлана Чупшева отметила, что рейтинг ориентируется на национальные цели развития и стимулирует регионы к прозрачной работе с бизнесом. По данным опросов, разрывы между субъектами сокращаются, аутсайдеров почти не осталось. В рейтинг добавлен субиндекс для инвесторов, работающих с объектами культурного наследия. Также АСИ собирает данные о применении бизнесом передовых производственных технологий. В Калмыкии реализуется стратегия инвестиционного развития. Утверждены Инвестиционная декларация, Инвестиционный комитет и интерактивная карта региона. Свод инвестиционных правил ежегодно сокращает сроки получения разрешительной документации по подключению к сетям водо-, газо- и электроснабжения.

Видео: Правительство Калмыкии

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