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4 июня, 20:35
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️Гиляна Босхомджиева провела встречу с Российско-Китайской Гильдией Коммерции на ПМЭФ-2026

Гильдия содействует продвижению российских товаров в КНР и привлечению инвесторов в регионы. Калмыкия рассчитывает развивать взаимодействие с провинцией Хэйлунцзян и китайскими инвесторами. Предварительные договорённости были достигнуты во время визита Главы республики Бату Хасикова в Харбин на X Российско-Китайскую выставку ЭКСПО в мае.

Председатель Гильдии Павел Кипарисов оценил представленные калмыцкой стороной инвестиционные предложения как перспективные.

«Уникальные природно-климатические условия и неисчерпаемые ресурсы зелёной энергетики, агропромышленный потенциал, лидирующие позиции в отечественном овцеводстве по поголовью и качеству мясной продукции, включая "мраморную" говядину, событийный туризм — всё это представляет Калмыкию как перспективную инвестиционную территорию с экспортным потенциалом», — отметила Гиляна Босхомджиева.

Видео: Правительство Калмыкии

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