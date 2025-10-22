24 октября, 10:21
24 октября, 07:05
НовостиСобытие

По результатам проверки прокуратуры Юстинского района выявлены многочисленные нарушения законодательства о ветеринарии в деятельности сельхозтоваропроизводителей

Совместная проверка прокуратуры Юстинского района, Россельхознадзора и Управления ветеринарии республики обнаружила нарушения в работе местных сельхозпроизводителей. Проверка выявила многочисленные случаи несоблюдения ветеринарных требований, включая отсутствие регистрации хозяйств в системе «ВетИС», неприменение обязательной маркировки поголовья и невыполнение профилактических мероприятий.

Также зафиксированы факты превышения норм нагрузки скота на пастбища, что может привести к деградации пастбищных угодий. По результатам проверки прокурором возбуждено 21 дело об административных правонарушениях. Ситуация остается на контроле надзорного ведомства.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

