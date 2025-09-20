23 сентября, 10:23
23 сентября, 07:21
НовостиСобытие

В Элисте полиция пресекла очередной факт незаконного оборота наркотических средств.

В Элисте полиция пресекла очередной факт незаконного оборота наркотических средств.

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Калмыкия задержали двух жителей Элисты в возрасте 46 и 40 лет, ранее неоднократно судимых, в том числе за аналогичные преступления. При личном досмотре у мужчин изъяты два свёртка с веществом растительного происхождения, предположительно листьями дикорастущей конопли.

Подозреваемые пояснили, что наркотическое средство предназначалось для личного употребления. Изъятое вещество направлено на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 УК РФ.

Фото: МВД Калмыкия

