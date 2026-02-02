Опубликована расширенная деловая программа Форума будущих технологий

На сайте Форума будущих технологий, который состоится 26−27 февраля в Центре международной торговли в Москве, размещена расширенная деловая программа.

Главная тема этого года — «Биоэкономика для человека». Всего в деловой программе — более 25 дискуссий по четырем направлениям: «Технологии: биоэволюция», «Человек: новая среда обитания», «Отрасли: устойчивое развитие» и «Экосистема: стратегия общества». Центральным событием станет пленарное заседание.

Форум будет посвящен формированию биоэкономики в Российской Федерации и применению биотехнологий в отраслях экономики в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина. Мероприятие проводится при поддержке Правительства РФ. Организатор — Фонд Росконгресс.

Форум объединит российских и зарубежных ученых, ведущие научные организации, крупнейших производителей, технологических лидеров в области биоэкономики и ключевые ведомства, курирующие реализацию национального проекта по обеспечению технологического лидерства по направлению «Биоэкономика».

Ходу реализации нацпроекта на форуме будет уделено отдельное внимание.

«Среди целевых показателей к 2030 году — увеличение объемов производства продукции биоэкономики на 96%, рост доли отечественной биотехнологической продукции на рынке до 55%. В работе по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров по направлению биоэкономики при этом должно участвовать 100% отраслевых компаний. Задачи ставятся достаточно амбициозные. Совместными усилиями с бизнесом и научным сообществом они обязательно будут решены. В этой связи Форум будущих технологий является важнейшей площадкой для обсуждения реализации нацпроекта, местом открытого диалога между наукой, бизнесом и государством для развития технологического суверенитета и инновационного потенциала России», — подчеркнул Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, сопредседатель Организационного комитета Форума будущих технологий Денис Мантуров.

Участники ФБТ-2026 также обсудят перспективы развития синтетической биологии, персонализированной медицины и биофармацевтики, регенеративных технологий и биопечати, интеграцию цифровых технологий в биопроизводство и АПК, «зеленую химию», киборгизацию, новые пищевые ингредиенты и многое другое.

«Наука, предоставляя необходимые знания и технологии для разработки новых биопродуктов и процессов, становится двигателем трансформации отечественной промышленности, открывая новую главу в развитии биоэкономики. В эти дни Москва станет мировым центром обсуждения будущего биотехнологий и инновационных решений. Развитие биоэкономики — это инвестиция в долгосрочную устойчивость: сегодня учеными, бизнесом и представителями власти совместными усилиями закладывается фундамент для отраслей, которые будут определять экономику следующих десятилетий. Ведь, как сказал наш Президент, биоэкономика — важнейшая тема с точки зрения качества глобального роста», — отметил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

«Технологическое лидерство России в критически важных сферах, включая биоэкономику, является одной из приоритетных национальных целей, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Наша страна обладает значительным научным потенциалом в таких областях, как промышленная микробиология, биотехнологии, генетика и биоинформатика. Это создает крепкую основу для развития инновационных проектов и повышения международной конкурентоспособности России. Уверен, что Форум будущих технологий в очередной раз станет площадкой для продуктивного диалога, обмена знаниями и разработки новых практических инициатив», — подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Форума будущих технологий Антон Кобяков.

Особое внимание в ходе форума будет уделено интеграции цифровых технологий в биопроизводство и АПК. Ядерные технологии в контексте биоэкономики представят новые возможности применения в медицине, сельском хозяйстве и экологии. Эксперты рассмотрят перспективы развития автономных атомных станций и персонализированной ядерной медицины. Форум представит инновационные решения в области биоэнергетики, генетических технологий и НБИКС-конвергенции.

С 2 по 15 февраля 2026 года на сайте Форума будущих технологий открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы.

Форум проводится при поддержке Правительства Российской Федерации, Минпромторга России, НИЦ «Курчатовский институт», Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторы Форума — Газпромбанк, Правительство Москвы, «Росатом». Титульный партнер — ПАО «Татнефть». Генеральный партнер — Сбер. Стратегический партнер — ПАО «Россети». Коммуникационный партнер — медиахолдинг МАЕР.