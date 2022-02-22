Новомодные кемпинги ждут туристов в Калмыкии

Это проект предпринимателя из Черноземельского района Бадмы Мушкаева. Он предлагает туристам в этом сезоне отдых в глэмпинге на берегу розового озера. Стилизованные калмыцкие юрты бизнесмен строит на средства гранта от Ростуризма. Там уже провели внутренние работы, оборудовали санузлы. Для трансфера путешественников приобрели и микроавтобус. Ранее эколого-этнографический маршрут «Адык – страна Бумба» победил в конкурсе грантов Главы республики в сфере внутреннего и въездного туризма в номинации «Лучший проект по созданию туристского маршрута».