Сильный ветер в Калмыкии стал причиной штормового предупреждения

Он задержался в регионе уже несколько дней и сохранится до вечера понедельника. В отдельных районах – пыльная буря.

Наиболее сложная обстановка в Яшалтинском и Городовиковском районах и в некоторых районах Элисты. Из-за ураганного ветра без света там остались около 9 тысяч жителей республики. На местах работают ремонтные бригады и спецтехника.

Глава региона поручил руководителям проконтролировать бесперебойную работу всех социальных объектов. Синоптики прогнозируют такую же погоду и на завтра, с сохранением юго-западного ветра и порывами до 18-23 метров в секунду. Днем также в отдельных районах возможна пыльная буря. Главное управление МЧС по Калмыкии рекомендует соблюдать меры личной безопасности воздержаться от выездов за город без крайней необходимости.