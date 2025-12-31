12 января, 19:15
НовостиСобытие

На территории заповедника «Черные земли» завершился брачный период реликтовых антилоп.

Сотрудники ожидают пополнение, так как, как известно, ежегодно растет количество краснокнижных животных. На сегодня их насчитывается порядка 53 тысяч. Брачный период традиционно длится не более двух-трех недель. Научные сотрудники заповедника только что вернулись с полевых наблюдений за сайгаками. По их словам, самцы покинули места гона и откочевали юго-западнее – к плесам и разливам Черноземельского оросительного канала.

📼Подробнее в видеоматериале

