12 января, 14:54
 1 °C
92,09
78,23
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
12 января, 10:09
НовостиСобытие

Сегодня по всей стране отмечается День работников прокуратуры.

Накануне праздника в Приютненском районе прошел турнир по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие ученики местных школ, сотрудники правоохранительных органов, работники прокуратуры и жители района.

На открытии с приветственными словами выступили первый заместитель прокурора республики Александр Мухаев и председатель Собрания депутатов района Джиргал Чемидов. Они отметили значение подобных мероприятий для развития физической культуры и здорового образа жизни.

По итогам соревнований победителем стал Александр Мухаев. Второе место занял Чингиз Энкеев из Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия, третье — Артём Утаев из отдела МВД «Приютненский». Турнир прошел в атмосфере дружеского соперничества и способствовал укреплению межведомственного взаимодействия.

Видео: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия