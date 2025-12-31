Сегодня по всей стране отмечается День работников прокуратуры.

Накануне праздника в Приютненском районе прошел турнир по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие ученики местных школ, сотрудники правоохранительных органов, работники прокуратуры и жители района.

На открытии с приветственными словами выступили первый заместитель прокурора республики Александр Мухаев и председатель Собрания депутатов района Джиргал Чемидов. Они отметили значение подобных мероприятий для развития физической культуры и здорового образа жизни.

По итогам соревнований победителем стал Александр Мухаев. Второе место занял Чингиз Энкеев из Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия, третье — Артём Утаев из отдела МВД «Приютненский». Турнир прошел в атмосфере дружеского соперничества и способствовал укреплению межведомственного взаимодействия.

Видео: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия