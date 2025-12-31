Сотрудница салона сотовой связи оформила кредит на имя клиентки без её ведома.

Жительница села Кануково обратилась в полицию, обнаружив, что на неё был оформлен кредит на сумму 49 999 рублей, которого она не брала.

Потерпевшая заявила, что не передавала свои паспортные данные третьим лицам. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой: ею оказалась работница того же салона связи. Женщина признала, что воспользовалась документами клиентки при продаже ей телефона, чтобы оформить кредитную карту на её имя, после чего израсходовала полученные средства.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Устанавливаются все обстоятельства совершённого правонарушения.

Фото: МВД Калмыкия