В Городовиковском районе задержан подозреваемый в краже 100 тысяч рублей.

В дежурную часть полиции обратилась местная жительница с заявлением о краже. По словам женщины, из её дома пропали 100 000 рублей, которые хранились в тайнике.

В ходе оперативной работы правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 52-летний знакомый хозяйки дома, ранее неоднократно судимый. Мужчина признал вину и пояснил, что похитил деньги во время визита в гости.

Похищенные средства изъяты в полном объёме. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: МВД Калмыкия